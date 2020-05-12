Как купить квартиру под 6,5 процента дистанционно

Новая субсидированная ипотека под 6,5% открывает большие возможности: еще никогда ставки не были такими низкими. В то же время режим самоизоляции никто не отменял. Какие этапы покупки квартиры можно пройти удаленно, а ради чего все-таки придется выйти из дома?

Буквально за месяц режима самоизоляции застройщики совершили технологический прорыв - сделки с недвижимостью сильно изменились. "До этого в онлайне доминировали только обращения клиентов: до 87% обращений мы получали через сайт и телефон. А вот показы проводились на 100% офлайн", - рассказывает Виктория Григорьева, генеральный директор и партнер компании "БЕСТ-Новострой".

Мне сверху видно все

Теперь в дистанционный формат ушли оба эти этапа. "Застройщики предлагают потенциальным покупателям 3D-туры по территории комплексов и отдельным квартирам, устанавливают на стройплощадках видеокамеры и транслируют запись в режиме реального времени, создают онлайн-шоурумы", - отмечает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". Также в распоряжении клиентов картографические сервисы, которые позволяют прогуляться по конкретному району и, к примеру, оценить путь от потенциального жилья до станции метро.

Стоит ли покупать квартиру в новостройке без личного посещения объекта? Если дом строится в обжитом районе, есть смысл познакомиться с ним лично. В случае покупки квартиры в большом комплексе на этапе котлована изучение документации будет даже приоритетнее посещения стройплощадки. Кроме документов от самого застройщика следует очень внимательно изучить градостроительные планы по развитию территории, на которой строится дом: где пройдут дороги, будет ли метро, социальные, торговые объекты, парки или же рядом возникнут только тесные кварталы многоэтажек. Обещания от застройщика лучше перепроверить в других источниках - управе, мэрии.

Если выбор квартиры сделан, то совершить все остальные действия до выхода на сделку дистанционно не составляет труда. Чаще всего и раньше для бронирования квартиры клиенты могли не приезжать в офис застройщика.

Чья это подпись?

Большинство этапов, которые необходимо пройти покупателю и застройщику, могут быть совершены онлайн. Раньше клиенты далеко не всегда пользовались этой возможностью. Большинство договоров долевого участия (ДДУ) подписывалось в офисах продаж, и 50% регистраций права собственности осуществлялось путем отправки пакетов документов в МФЦ, отмечает Виктория Григорьева. Полностью дистанционное сопровождение сделок было скорее исключением и использовалось для клиентов из других регионов.

Долгое время перевести сделки в онлайн мешало использование электронной цифровой подписи (ЭЦП). Именно ею подписывается ДДУ и кредитный договор с банком. Чтобы удостоверить личность человека, который ее получает, все же требовалось личное присутствие покупателя, по крайней мере, в офисе застройщика. Сейчас же появились программы, позволяющие выпускать ЭЦП удаленно. Клиент получает договор по электронной почте, подписывает, сканирует и отправляет ответным письмом, отсылая заодно проверочный смс-код. Довольно часто все же к клиенту приезжает курьер, он привозит бумажный договор и удостоверяет личность человека. Этот метод предпочтительнее. Но застройщикам нужны сейчас сделки, поэтому они охотно переходят на полностью удаленный выпуск ЭЦП для подписания договоров. В дальнейшем сделка так и проводится в электронной форме, документы отправляются в МФЦ и Росреестр.

Сбой в системе

Внедрение дистанционных сделок не обошлось без сложностей. К примеру, заемщики столкнулись с проблемой сбора документов с работы. Раньше они чаще всего подтверждали платежеспособность копией трудовой книжки и справкой НДФЛ, которые легко было получить на работе. Но с объявлением нерабочих дней бухгалтерии и отделы кадров многих компаний прекратили работу. Банки начали использовать в качестве подтверждения платежеспособности заемщиков выписки из Пенсионного фонда РФ, которые можно получить в электронном формате.

Также некоторое время назад дистанционные сделки оказались парализованы из-за особого режима работы МФЦ и Росреестра. Сейчас регистрация сделок в Росреестре ведется в штатном режиме, а задержки минимальны, отмечает Анна Боим, коммерческий директор ГК "А101".

Фото: РИА Новости

Ипотека приходит на дом

Далеко не во всех банках можно получить ипотеку удаленно: для подписания кредитного договора и открытия эскроу-счета в большинстве банков по-прежнему требуется личное присутствие клиента, поясняет Мария Литинецкая. К банкам, которые максимально сократили личное присутствие заемщиков, относятся Сбербанк, ВТБ и Дом.РФ. Так, в Сбербанке клиент лично подписывает кредитный договор, но не в офисе, а у себя дома: сотрудник приезжает к заемщику. В ВТБ взаимодействие покупателя, застройщика и банка сосредоточено в "личном кабинете" системы "Метр квадратный", в ней подписывается ДДУ, при необходимости согласовывается выдача ипотеки, на этой же площадке проводятся расчеты. Банк Дом.РФ также проводит выдачу ипотеки полностью онлайн, договор подписывается ЭЦП, сформированной удаленно.

Но выходить из дома все же придется. К примеру, заемщику, состоящему в браке. Ему необходимо получить согласие от супруга, заверенное электронной подписью нотариуса. Оформить его можно лишь во время личного визита в нотариальную контору.

Над дистанционными сделками и ипотекой онлайн-застройщики и банки работали последние годы. Но в последний месяц в дистанционный формат были выведены даже те процедуры, которые, казалось бы, невозможны без личного участия. Так, в нескольких компаниях принять квартиру можно по фото- и видеоматериалам, а выдача ключей происходит с помощью постамата на территории жилого комплекса, поясняет Мария Литинецкая.