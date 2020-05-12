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12.05.2020 21:13
Рубрика: Общество

"Меня спасла телефонная трубка"

Фронтовой связист Алексей Королев измеряет войну километрами проводов
Текст: Александр Ярошенко
Российская газета - Неделя № 101(8155)
В свои 97 он называет себя по-мальчишески задорно Алешкой, а свою молодую жену - Раиской. У него три святых солдатских медали "За Отвагу", два ранения и тяжелая контузия. Свою Победу фронтовой связист Алексей Королев измеряет в километрах телефонного провода, которые он соединял на минных полях, под немецкими бомбежками и под пулями фашистских снайперов.
Алешка и Раиска - так друг друга называют супруги. Фото: Сергей Поспелов Алешка и Раиска - так друг друга называют супруги. Фото: Сергей Поспелов
Алешка и Раиска - так друг друга называют супруги. Фото: Сергей Поспелов

Там горела Земля

- Меня на фронте спасла телефонная трубка, пуля об нее отрикошетила и попала мне в руку. А так бы она в живот влетела, да наделала бы там делов,- машет раненой рукой Алексей Иванович Королев.

Помолчав, добавляет: "Это Бог меня спасал. И не раз…"

Алешка Королев всего несколько месяцев отработал на Благовещенском почтамте, как началась война.

Худенький, щуплый, он обивал порог военкомата - просился на фронт.

Глядя на мальчишку, седой военком шумно вздыхал и отвечал неизменной фразой: "Подожди, придет и твой черед…"

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Его черед пришел в августе 1942 года. Девятнадцатилетнего Лешку призвали Родину защищать. Заплаканная мать, провожая его у эшелона, перед самым отправлением состава сняла с себя нательный крестик и надела на гусиную шейку парнишки. Он пытался отнекиваться, но она осадила его шумным шепотом:

- Сынок, надень! Я сон видела - ты живой вернешься!..

...Краткосрочные курсы сержантов в мирном Хабаровске - и под стоны паровозных гудков теплушка покатила его через притихшую от войны страну в Калугу. Оттуда - в пекло войны, под Ельню.

За смоленскую деревеньку Семеновку их 51-я стрелковая Краснознаменная Витебская дивизия билась несколько дней.

- Деревня пять раз из рук в руки переходила, - говорит Алексей Иванович. - Там такие бои шли, что земля горела.

Он сегодня, в свои девяносто семь лет, часто задает себе вопрос: почему остался в живых? И не находит ответа. Считает - судьба.

…В сентябре 1944 года после адовой бомбежки полз Алешка Королев соединять обрывы телефонной связи. Концы проводов раскидало взрывами на сотни метров. Их надо было найти и соединить.

- Снайпер меня сопровождал метров двести. Пули ложились совсем близко. Из-под них вылетали фонтанчики земли, которыми мне глаза засыпало, - буднично вспоминает фронтовой связист.

Фото: Михаил Пинкус/РГ
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Он на всю жизнь запомнил, что в тот день соединил двадцать семь обрывов телефонного провода. В одной из воронок связист увидел раненого красноармейца, которому осколком отсекло четыре пальца на руке.

- У него было несколько ранений, гимнастерка пропитана кровью, - вспоминает Алексей Иванович.

Сержант Королев несколько километров тащил на себе раненого товарища.

- Валерка Колмаков выжил. Мы потом с ним до конца войны были дружнее братьев, - глядя мимо меня, задумчиво говорит Алексей Иванович.

Воспоминания о войне я вытаскиваю из него по слову, по предложению.

- Тяжело вспоминать. Ты уедешь, а мне потом до утра будет в голову бить, - по-простецки замечает он.

Неожиданно мне на помощь приходит супруга.

- Алеш, расскажи про Машу! - подает из кухни голос Раиса Петровна.

Он оживляется и обстоятельно рассказывает мне про девушку Машу, которая служила в их полку.

- Ей было всего восемнадцать лет. А какая бесстрашная была! Фашисты ее как-то тяжело в руку ранили. Так она не разрешала перевязывать, кричала: "Товарищи, давайте сначала фашистов доколотим, а потом мне перевязку будете делать!"
"Я иногда заглядываю в семейный альбом..."

Есть в биографии связиста Королева еще один героический факт: притащил он с товарищами в командный пункт двух немецких "языков" и бесценную карту обороны вражеских позиций.

- Это была тщательно планируемая операция. Мы, переодетые в немецкую форму, ворвались к фашистам в блиндаж. Они от неожиданности слова сказать не могли. Потом их полковник в себя пришел и заявил, что он с нами разговаривать не желает. Связали, кляпы в рот. Волоком тянули километра два, до наших позиций, - говорит ветеран.

Победу он встретил в освобожденном Кенигсберге. Через семьдесят пять лет после того победного мая он отчетливо помнит, как их взводный прокричал: "Мужики, победа!". Они от радости палили в небо, качали друг дружку. Обнимались, плакали.

"Старинные часы еще идут"

На реплику жены "Алешка, тебе пора перекусить" он шутливо отнекивается: "Раиска, не мешай разговаривать с человеком!.."

Говорит, что женился на Раисе Петровне, когда ему было "всего 86". Хитро толкая меня в бок, замечает: женился в последний раз, жена молодая - на целых пятнадцать лет младше его.

Оба овдовели. А познакомились в санатории, пообщались и решили попробовать пожить вместе.

- Вот и пробуем по сей день. Веришь, ни разу не поругались! Раиска у меня золотая, - пояснил он мне.

Фото: Гюльнар Сафарова / Центр городских волонтеров.
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У него до Раисы было два брака, оба раза овдовел. Маленькими умерли и двое его деток.

Замечает, что горя в жизни было много, но жизнь от этого любить не перестал.

Вернувшись с войны в родной Благовещенск, Алексей Королев работал мебельщиком, фотографом, а потом, когда здоровье стало подводить, выучился на часового мастера.

Эту работу он любил больше всего.

- Иной раз с часами несколько дней провозишься! Это самое настоящее счастье, когда они снова начинают ходить. Ты им жизнь дал, понимаешь?! - спрашивает он меня.

Сорок лет назад он уехал жить в райцентр Ивановку и здесь воскресил не одну сотню часов.

Его скромная "однушка" вся в часах, я насчитал двадцать шесть штук. На стенах, на мебели и даже на двери в ванную. Электронные, механические, с гирьками на длинных цепочках и деревянными кукушками. Идут все.

- Когда часы идут - значит, жизнь есть! - мудро замечает Алексей Иванович.

Свою жизнь кавалер пяти боевых наград, из которых три солдатские медали "За Отвагу" - называет "обычной".

- Я просто тихо и честно жил, и также честно работал,- говорит Алексей Иванович.

Самая большая его мирная радость - это встреча с однополчанами двадцать девять лет назад. Тогда прочитал Алексей Иванович в областной газете письмо учителя из белорусского Витебска, в котором тот просил откликнуться тех, кто освобождал от фашистов его город.

- А я под Витебском похоронил своего лучшего друга Колю Авдеева, который, умирая, снял с себя ремень и протянул его мне со словами: "Леш, возьми на память", - говорит Алексей Иванович.

Фото: Предоставлено музейным комплексом УГМК
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Он отозвался на то письмо, переписка закончилась встречей однополчан в Москве. Тогда, в разломном 1991 году, по признанию Алексея Ивановича, они еще были молодыми. Это была незабываемая неделя встреч, воспоминаний, объятий и тостов.

А сегодня победитель мечтает дожить до святого праздника - Дня Победы.

Говорит, что со своего третьего этажа хоть ползком, но до главной площади села доберется.

- Цветы к памятнику возложу. Это для меня закон, - твердо говорит он.

Его Раиса накроет в этот день праздничный стол, он обязательно выпьет 50 граммов коньяка, его лечащий врач сдался и разрешил ему именно столько.

Еще 9 мая он просит свою Раиску достать его любимый баян, ставит его на колени и тихо играет "Темную ночь". И плачет. Тихо и беззвучно.

Плачет и его Раиса. В этот день она его не утешает. Просто слушает эту песню.

Справка "РГ"

Алексей Иванович Королев родился 17 марта 1923 года последним, десятым ребенком в семье. Мать назвала его в честь православного святого Алексея - Божьего человека.

В боях за смоленскую деревню Семеновку сержант Королев связал 15 порывов и обеспечил бесперебойную связь. Награжден медалью "За Отвагу".

За взятие высоты у реки Одер второй раз награжден медалью "За Отвагу".

За привод немецкого "языка" при освобождении Кенигсберга он в третий раз награжден медалью "За Отвагу".

Фронтовой связист Алексей Королев - кавалер Ордена Отечественной войны I степени, среди его наград есть медаль "За освобождение Кенигсберга".

Освобождал от фашистов Белоруссию, Литву, Латвию и Польшу.

Его любимый тост: "За фронтовую дружбу!"

Общество История 75 лет Великой Победы

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