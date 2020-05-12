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12.05.2020 21:26
Рубрика: В мире

Урок читают по губам

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8154)
Итальянские учителя, школьники и их родители уже два месяца c переменным успехом приспосабливаются к дистанционному образованию. На Апеннинах львиная доля учебных заведений использует ресурс под названием WeSchool, но найти общий язык с этой далекой от совершенства онлайн-платформой удалось единицам.
Фото: EPA-EFE/Matteo Corner Фото: EPA-EFE/Matteo Corner
Фото: EPA-EFE/Matteo Corner

Начнем с того, что далеко не у всех семей ввиду отсутствия достаточных финансов есть дома персональные компьютеры, а на смартфонах эта программа дает постоянный сбой. В итоге получается, что треть класса автоматически остается "за бортом" и не имеет возможности полноценно участвовать в учебном процессе. Причем чаще всего это касается детей иммигрантов. Немалые сложности возникают из-за некачественного интернета. В Италии с ним и без пандемии не все было, прямо скажем, гладко, а сейчас, когда в Сети сидит одновременно огромное количество людей, дела стали совсем плохи. Связь скачет регулярно, увеличивая и без того гигантскую дистанцию между учителем и учеником. Во время редких занятий (в некоторых школах они проводятся всего раз в неделю) ученики, как правило, практически ничего не слышат, пытаясь чуть ли не по губам догадаться о том, что хочет донести до них учитель.

Фото: Miguel MEDINA / AFP
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"Дети, которых разделили на группы по 10 человек, и так дома с трудом могут сосредоточиться, а когда у них в ушах постоянная какофония, естественно, воспринимать урок и вовсе не получается", - рассказала "РГ" мама первоклассницы Валентина. WeSchool, будучи программой, одобренной итальянским минобразования, однозначно не подходит для проведения "живых" онлайн-уроков. И хотя существует огромное количество других более приспособленных для видеоконференций ресурсов, итальянские учителя напрочь отказываются к ним подключаться.

По сути, платформа выполняет функцию огромного контейнера, в который преподавательский состав регулярно загружает визуальные материалы, сканы учебников (их детям пока так и не вернули) и тесты. А дальше объяснение новых тем и выполнение домашнего задания полностью ложится на плечи родителей, которым, помимо всего прочего, приходится самим умудряться работать на удаленке в условиях повышенного стресса. Получается, что, если у мам и пап нет времени, желания и преподавательских навыков или денег на компьютер, незаслуженно страдают дети.

Далеко не у всех семей в Италии ввиду отсутствия достаточных финансов есть дома персональные компьютеры

У этой медали есть еще одна, не менее драматичная сторона, которой не могут пренебречь власти. По данным опроса, проведенного итальянской ассоциацией психологов, среди школьников в возрасте от 12 до 19 лет, 68 процентов молодых людей и 42 процента девушек переживают глубокую депрессию из-за удаленного обучения и невозможности общаться со сверстниками. Но решить эту проблему в ближайшее время, судя по всему, вряд ли получится.

Итальянские школы будут продолжать дистанционное образование до конца учебного года, а в сентябре, скорее всего, с целью обеспечения социальной дистанции учащихся разделят на группы, и им будет предложено чередовать онлайн-обучение и занятия в классе.

В мире Европа Италия

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