Все больше американских школ объявляют о том, что свои двери не откроют до конца года. И пока школьники обмениваются радостными комментариями в соцсетях, для многих родителей дистанционное обучение стало тяжелым испытанием. За полтора месяца некоторые из них настолько "дошли до ручки", что открыто отказываются от занятий. Часть школ приняла решение досрочно закончить учебный год, но другие намерены довести программу до конца.

Эксперты отмечают, что универсальная для всех система образования и так работала в Америке с ее социальными контрастами не идеально, а переход на дистанционку только усугубил неравенство, ведь у всех разные родители, технические возможности и мотивация.

В идеальных ситуациях (например, когда оба родителя имеют возможность работать из дома и не очень загружены, дети учатся в старших классах, достаточно компьютеров и есть скоростной интернет), бывают довольно успешные примеры. Например, многим старшеклассникам такой режим нравится, особенно если добираться в школу далеко - теперь можно позже вставать и меньше тратить времени на дорогу.

Но тем, у кого условия не столь идеальные, а их счет на десятки миллионов, часто приходится непросто. Одни жалуются на большой объем заданий, другие на бесчисленный набор платформ для обучения, который у каждого школьного округа свой.

Один из барьеров - технологический. Для кого-то может быть сюрпризом, но десятки миллионов американцев живут в глубинке, где есть проблемы как с компьютерами, так и со скоростным интернетом. Некоторые школьные округа пытались решить проблему такого неравенства на ранней стадии, сразу после введения карантина. Например, в Джексонвилле (штат Флорида) провели опрос, выяснив, что из 69 тысяч учащихся примерно 27 тысяч не имели этих устройств. Всем им временно выдали ноутбуки и точки доступа. Часть школ предлагает бумажную альтернативу онлайн-урокам, то есть учащимся отправляют отпечатанные учебные материалы для самостоятельных занятий.

Кроме того, многие учебные заведения поначалу опирались на те приложения, которыми пользовались ранее. Но большинство из них были рассчитаны как дополнение к учебе в классах, а не как самостоятельная платформа для дистанционного обучения.

Часть школ предлагает альтернативу онлайн-урокам, то есть учащимся отправляют отпечатанные учебные материалы

Другой барьер - это сам американский уклад жизни. Американки - публика работящая, в мегаполисах у матерей в графике не всегда много времени на воспитание детей, которые с пеленок проводят почти весь день в яслях или, если позволяют средства, с няней. В глубинке немало более консервативных многодетных семей, где мамы не работают. Но там размер семьи обязывает заниматься весь день бытом, а за младшими детьми присматривают старшие.

Кроме того, Америка - не самое социальное государство. Карантин парализовал экономику, средние и малые компании массово увольняют сотрудников. Поэтому те, у кого есть возможность работать из дома, не рискуют требовать от работодателя поблажек на выполнение уроков с детьми.

"У нас с женой сейчас нет возможности не работать, нужно выплачивать ипотеку, - рассказал мне знакомый журналист из Вашингтона, чей сын ходит в начальную школу, а супруга работает врачом и потому днем не бывает дома. - Может быть, тем, кто не работает, проще и они успевают со всем справляться. Приходится брать один выходной за свой счет и успевать все за этот день и пару выходных, заниматься допоздна. Кроме того, без живого контакта с учителем ребенок быстро теряет концентрацию. Конечно, мы устали. Знакомым, у которых дети постарше, тоже непросто. Одна знакомая жаловалась нам, что при работе и трех детях у нее нет времени вспоминать историю Второй мировой войны, биологию и математику для старшей дочери. Кроме того, из-за работы она просит старшую дочь помогать с занятиями младшим, но у той не остается времени на собственные уроки, остаются только выходные".

Но тем родителям, которые остались дома, не обязательно проще. Недавно широкую огласку в соцсетях получил рассказ женщины из Флориды, обратившей внимание на школьника с ноутбуком в закусочной "Сабвей". Как выяснилось, учащийся не мог делать уроки дома. Его мать уволили, да и положение отца на работе было шатким, а потому стесненные финансово родители решили, что наличие интернета дома - не приоритет. Едва ли этот случай единичный, ведь с начала пандемии более 30 миллионов американцев обратились за пособиями по безработице, а расценки на интернет в США куда выше, чем в России (от 3 тысяч рублей в месяц). Подростку, чтобы не отставать по учебе, пришлось искать закусочную с бесплатным интернетом и заниматься там.

Отдельная проблемная категория - те учащиеся, которые не говорят по-английски, а это дети многочисленной армии приезжих. Например, в школе Мэнн-Миддл в Сан-Диего, где много детей из малоимущих семей иммигрантов, только треть учеников - англоязычные. Обычно остальные ходят на дополнительные занятия по английскому, но сейчас организовать это для них на порядок сложнее, потому что инструкции по работе с онлайн-платформами зачастую есть только на языке Шекспира. Поэтому даже с подключением возникает много трудностей, не говоря уже о самой учебе.

В результате всех этих трудностей большинство американских родителей, как утверждают социологи, уверены, что дистанционное обучение пагубно скажется на качестве образования их детей.