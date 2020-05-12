Эксперты отмечают, что универсальная для всех система образования и так работала в Америке с ее социальными контрастами не идеально, а переход на дистанционку только усугубил неравенство, ведь у всех разные родители, технические возможности и мотивация.
В идеальных ситуациях (например, когда оба родителя имеют возможность работать из дома и не очень загружены, дети учатся в старших классах, достаточно компьютеров и есть скоростной интернет), бывают довольно успешные примеры. Например, многим старшеклассникам такой режим нравится, особенно если добираться в школу далеко - теперь можно позже вставать и меньше тратить времени на дорогу.
Но тем, у кого условия не столь идеальные, а их счет на десятки миллионов, часто приходится непросто. Одни жалуются на большой объем заданий, другие на бесчисленный набор платформ для обучения, который у каждого школьного округа свой.
Один из барьеров - технологический. Для кого-то может быть сюрпризом, но десятки миллионов американцев живут в глубинке, где есть проблемы как с компьютерами, так и со скоростным интернетом. Некоторые школьные округа пытались решить проблему такого неравенства на ранней стадии, сразу после введения карантина. Например, в Джексонвилле (штат Флорида) провели опрос, выяснив, что из 69 тысяч учащихся примерно 27 тысяч не имели этих устройств. Всем им временно выдали ноутбуки и точки доступа. Часть школ предлагает бумажную альтернативу онлайн-урокам, то есть учащимся отправляют отпечатанные учебные материалы для самостоятельных занятий.
Кроме того, многие учебные заведения поначалу опирались на те приложения, которыми пользовались ранее. Но большинство из них были рассчитаны как дополнение к учебе в классах, а не как самостоятельная платформа для дистанционного обучения.
Другой барьер - это сам американский уклад жизни. Американки - публика работящая, в мегаполисах у матерей в графике не всегда много времени на воспитание детей, которые с пеленок проводят почти весь день в яслях или, если позволяют средства, с няней. В глубинке немало более консервативных многодетных семей, где мамы не работают. Но там размер семьи обязывает заниматься весь день бытом, а за младшими детьми присматривают старшие.
Кроме того, Америка - не самое социальное государство. Карантин парализовал экономику, средние и малые компании массово увольняют сотрудников. Поэтому те, у кого есть возможность работать из дома, не рискуют требовать от работодателя поблажек на выполнение уроков с детьми.
"У нас с женой сейчас нет возможности не работать, нужно выплачивать ипотеку, - рассказал мне знакомый журналист из Вашингтона, чей сын ходит в начальную школу, а супруга работает врачом и потому днем не бывает дома. - Может быть, тем, кто не работает, проще и они успевают со всем справляться. Приходится брать один выходной за свой счет и успевать все за этот день и пару выходных, заниматься допоздна. Кроме того, без живого контакта с учителем ребенок быстро теряет концентрацию. Конечно, мы устали. Знакомым, у которых дети постарше, тоже непросто. Одна знакомая жаловалась нам, что при работе и трех детях у нее нет времени вспоминать историю Второй мировой войны, биологию и математику для старшей дочери. Кроме того, из-за работы она просит старшую дочь помогать с занятиями младшим, но у той не остается времени на собственные уроки, остаются только выходные".
Но тем родителям, которые остались дома, не обязательно проще. Недавно широкую огласку в соцсетях получил рассказ женщины из Флориды, обратившей внимание на школьника с ноутбуком в закусочной "Сабвей". Как выяснилось, учащийся не мог делать уроки дома. Его мать уволили, да и положение отца на работе было шатким, а потому стесненные финансово родители решили, что наличие интернета дома - не приоритет. Едва ли этот случай единичный, ведь с начала пандемии более 30 миллионов американцев обратились за пособиями по безработице, а расценки на интернет в США куда выше, чем в России (от 3 тысяч рублей в месяц). Подростку, чтобы не отставать по учебе, пришлось искать закусочную с бесплатным интернетом и заниматься там.
Отдельная проблемная категория - те учащиеся, которые не говорят по-английски, а это дети многочисленной армии приезжих. Например, в школе Мэнн-Миддл в Сан-Диего, где много детей из малоимущих семей иммигрантов, только треть учеников - англоязычные. Обычно остальные ходят на дополнительные занятия по английскому, но сейчас организовать это для них на порядок сложнее, потому что инструкции по работе с онлайн-платформами зачастую есть только на языке Шекспира. Поэтому даже с подключением возникает много трудностей, не говоря уже о самой учебе.
В результате всех этих трудностей большинство американских родителей, как утверждают социологи, уверены, что дистанционное обучение пагубно скажется на качестве образования их детей.