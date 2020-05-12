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12.05.2020 22:56
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи предупредили, что коронавирус может грозить бесплодием

Текст: Лариса Ионова
Фото: Фото: iStock Фото: Фото: iStock
Фото: Фото: iStock

О новой опасности вируса COVID-19 предупредили ученые Медицинского университета Цзинина, исследовав влияние вируса на детородные органы женщины. Они пришли к выводу, что, поскольку плацента, яичники и другие органы репродуктивной системы имеют на поверхности клетки, содержащие белок АСЕ2, то они также могут инфицироваться. Ведь уже доказано, что именно к АСЕ2 прикрепляются "шипы" коронавируса.

Исследователи изучили распределение и функции ACE2 в женской репродуктивной системе, и убедились, что АСЕ2 широко экспрессируется в яичниках, матке, влагалище и плаценте.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Исходя из этого, ученые делают вывод, что помимо воздушно-капельной и контактной передачи, существует также возможность передачи инфекции от матери ребенку, а также половым путем. АСЕ2 участвует в регулировании развития фолликулов и овуляции, модулирует лютеиновый ангиогенез и дегенерацию, а также влияет на регулярные изменения в развитии эндометриальной ткани и эмбриона.

"Принимая во внимание эти функции, CoV-2019 может нарушить женские репродуктивные функции через регулирование ACE2", сообщается в опубликованной на Oxford Academic работе, - а значит, в теории, привести к бесплодию. Для более точных выводов необходимо длительное наблюдение за здоровьем переболевших коронавирусом молодых женщин.

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