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12.05.2020 12:37
Рубрика: Власть

Косачев оценил внесенную в конгресс США резолюцию по России

Текст: Галина Мисливская
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает неприемлемыми действия американских конгрессменов, которые призвали президента Дональда Трампа наказать Россию за "нарушения прав человека". Соответствующая резолюция была внесена членами комитета по иностранным делам палаты представителей.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

"Это совершенно неприемлемая попытка вмешательства в наши внутренние дела, - заявил Косачев в беседе с RT. - Никаких фактов, как всегда, не приводится, а сама ситуация описывается как аксиома, не требующая доказательств. А потом уже вокруг этого строятся всевозможные предложения об ответных американских мерах".

Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
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По мнению сенатора, это очередная попытка "в глазах и в сознании американских обывателей закрепить образ России как страны тоталитарной, где не соблюдаются права человека и где не существует никаких свобод".

Косачев также считает, что причиной появления такого документа может быть "внутренняя возня" в политических элит США.

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