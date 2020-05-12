Минкомсвязь: Падение рекламных доходов СМИ может достичь 30%

По телевидению потери могут составить до 50 млрд рублей, для радио - около 89 млрд рублей, для газет - до 11 млрд рублей.

При этом востребованность СМИ в период пандемии существенно выросла. Рейтинги телеканалов увеличились примерно на 30-40%, а трафик на сайты ведущих СМИ в совокупности вырос на 150 миллионов пользователей за два месяца, рассказал Волин.

Замглавы Минкомсвязи напомнил, что министерство ранее попросило включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших из-за экономических последствий от эпидемии COVID-19.