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12.05.2020 13:26
Рубрика: Общество

Минкомсвязь: Падение рекламных доходов СМИ может достичь 30%

Текст: Ирина Алпатова
Падение рекламы в СМИ по итогам года возможно в пределах 25-30 процентов, заявил замминистра связи Алексей Волин на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщает РИА Новости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По телевидению потери могут составить до 50 млрд рублей, для радио - около 89 млрд рублей, для газет - до 11 млрд рублей.

Фото: iStock
Как изменился интернет-трафик в России на фоне коронавируса

При этом востребованность СМИ в период пандемии существенно выросла. Рейтинги телеканалов увеличились примерно на 30-40%, а трафик на сайты ведущих СМИ в совокупности вырос на 150 миллионов пользователей за два месяца, рассказал Волин.

Замглавы Минкомсвязи напомнил, что министерство ранее попросило включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших из-за экономических последствий от эпидемии COVID-19.

Общество СМИ и соцсети Распространение коронавируса COVID-19

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