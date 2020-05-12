Мошенники обокрали пожилую москвичку с коронавирусом

68-летняя жительница Останкинского района Москвы стала жертвой телефонных мошенников.

Схема была проста: женщине позвонил якобы сотрудник известного банка и напугал пенсионерку, что с ее карты кто-то пытался снять деньги.

То ли сыграло роль то, что недавно ей подтвердили диагноз COVID-19 и женщина себя попросту плохо чувствовала, то ли она просто потеряла бдительность, но в итоге звонивший узнал все необходимые данные для списания денег со счета. А самостоятельно отправиться в банк пенсионерка не могла, так как должна была строго соблюдат режим карантина.

Гражданка сообщила мошеннику не только номер банковской карты, но также код СМС-сообщения, которые приходит на телефон для подтверждения финансовой операции и которое не следует никому сообщать, сообщил источник KP.RU.

Обнаружив, что стала жертвой мошенников, пожилая москвичка обратилась в полицию. Сейчас по этому факту проводится проверка.