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12.05.2020 22:53
Рубрика: Экономика

Кто хозяин на кухне

На какие приборы для еды не стоит тратить деньги
Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Неделя № 101(8155)
Онлайн-магазины фиксируют всплеск интереса к покупке бытовой техники для приготовления домашней еды. Покупка мультиварки, хлебопечки, тостера, блинницы и мороженицы будет обоснована, если человеку нравится готовить и у него есть на это время. Однако не все покупки приживутся на кухне. Шеф-повар Станислав Филимонов рассказал "РГ", какая техника с большой вероятностью станет просто обузой на тесной кухне.
Увы, но на электрошашлычнице вам никогда не удастся приготовить классический шашлык. Фото: Photoexpress Увы, но на электрошашлычнице вам никогда не удастся приготовить классический шашлык. Фото: Photoexpress
Увы, но на электрошашлычнице вам никогда не удастся приготовить классический шашлык. Фото: Photoexpress

Электрическая яйцеварка

Преимуществ, в сравнении с обычной варкой яиц в кипящей воде, немного. Предварительно все равно придется вымыть яйца, поместить в ячейки, выбрать режим работы устройства. Из плюсов - не нужно засекать время. Когда процесс приготовления завершится, прибор оповестит об этом при помощи сигнала. Самые простые варианты обойдутся 800-1000 рублей. Яйцеварки с более сложным набором функций будут стоить в два раза дороже. Прибор, хоть и компактный, но не для маленькой кухни.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Продажи шашлыков, мангалов и шампуров в майские праздники резко упали

Йогуртница

Приготовление йогурта занимает несколько часов, требует закваски и качественного молока. За раз получится приготовить лишь несколько порций йогурта. Из минусов - не слишком компактный прибор. Цена вопроса на бюджетные модели - в среднем 2,5-3 тысячи рублей.

Соковыжималка

Большинство использует соковыжималку лишь несколько раз в году. При отжиме прибор "съедает" за раз много фруктов и овощей - только так можно набрать полный стакан сока. Также остается много жмыха, который идет в мусорное ведро. Сам прибор после использования требуется разобрать, тщательно промыть и просушить каждую деталь. Из весомых минусов - громоздкость и высокая стоимость.

Электрошашлычница

Как и при готовке на мангале, мясо нужно мариновать, насаживать на шампуры и следить за равномерностью его прожарки. То есть автоматически, без контроля, шашлык приготовить не получится. К тому же само блюдо будет лишь отдаленно напоминать по аромату классический шашлык, так как подкоптить без дыма его не удастся. Из-за небольших габаритов электрошашлычницы получить большой объем шашлыка за раз не получится. После одной или нескольких готовок такой бытовой прибор, как правило, надолго остается невостребованным.

Фритюрница

Позволяет приготовить классическую картошку-фри в домашних условиях. Прибор прост в использовании. Из минусов - для приготовления используется очень много масла. Такой вариант не подойдет тем, кто следит за уровнем холестерина, соблюдает диету. Тогда от фритюрницы лучше отказаться. Более щадящий вариант - использование для приготовления картошки мультиварки.

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