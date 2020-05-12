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12.05.2020 23:40

Пассажиры, вас снимают

На Ленинградском вокзале тестируют бесконтактную систему измерения температуры
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 100(8154)
Без масок, как и с температурой, покинуть город нельзя. За этим строго следят на московских вокзалах. Наличие симптомов сотрудникам Ленинградского вокзала помогает определять искусственный интеллект.
Система сканирует всех проходящих пассажиров и выделяет цветом тех, у кого повышенная температура. Фото: Александр Корольков Система сканирует всех проходящих пассажиров и выделяет цветом тех, у кого повышенная температура. Фото: Александр Корольков
Система сканирует всех проходящих пассажиров и выделяет цветом тех, у кого повышенная температура. Фото: Александр Корольков

На пути к поездам дальнего следования пассажиров встречает температурный контроль "умной" системой, которая автоматически сканирует всех без исключения. "На расстоянии до 10 метров выделяются люди с температурой выше критического значения. Тепловизионная установка отмечает их на мониторе цветом и подает тревожный сигнал оператору", - пояснил "РГ" Иван Ожгихин, замгендиректора компании - производителя системы "Швабе".

Фото: РИА Новости
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Пассажирам с повышенной температурой предлагается пройти в медпункт для проведения контрольного замера обычным термометром. Если человек действительно нездоров, то ему вызывают "скорую", которая принимает решение о его дальнейшей судьбе.

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