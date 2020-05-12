Не стало писателя и общественного деятеля Константина Крылова

В Москве ушел из жизни Констатин Крылов - писатель и публицист, известный также под псевдонимом Михаил Харитонов, философ и общественный деятель. Ему было 52 года.

О смерти сообщила Надежда Шалимова. "Сегодня в 12:00 умер Константин Анатольевич Крылов", - написала в своем Facebook супруга писателя. Причина не называется, но известно, что за последние две недели у покойного случилось два инсульта подряд.

Константин Крылов - автор ряда книг, посвященных вопросам социологии, философии и политической жизни. Им опубликовано исследование "Особенности национального поведения", сборники "Нет времени", "Прогнать чертей" и другие. В течение шести лет он был главным редактором газеты "Спецназ России".