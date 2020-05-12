Песков напомнил позицию Путина по голосованию по поправкам к Конституции

Позиция президента по общероссийскому голосованию по поправкам к Основному закону однозначная, она не изменилась.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского снять вопрос с общероссийским голосованием, потому что указ уже подписан, а ограничения в связи с пандемией могут сохраняться в регионах до конца года.

"На этот счет есть однозначная позиция президента", - заявил Песков РИА Новости.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции было запланировано на 22 апреля, но президент перенес его из соображений обеспечения безопасности здоровья людей. При этом Владимир Путин не раз подчеркивал, что поправки вступят в силу только по итогам общенародного голосования.