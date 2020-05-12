Работу таможенных органов ЕЭС в условиях пандемии COVID-19 усовершенствуют

Межведомственная комиссия Совбеза России по общественной безопасности выработала дополнительные меры по совершенствованию работы таможенных органов, в том числе в условиях распространения COVID-19. В частности, была затронута проблематика усиления таможенного контроля в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории России и других государств Евразийского экономического союза.

Как рассказал корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, работа комиссии проводилась заочно, так называемым "опросным порядком". По его словам, члены комиссии рассмотрели вопросы борьбы с правонарушениями при перевозке товаров через таможенную границу ЕАЭС и государственную границу России. Особое внимание комиссия Совбеза уделила выявлению и пресечению незаконного перемещения через таможенную границу алкоголя и сигарет, а также преступлений в сфере лесопользования, которые совершаются организованными преступными группами.

Кроме того, в Совбезе заявили о необходимости проведения дополнительных мероприятий, направленных на противодействие контрабанде наркотиков и психотропных веществ. Как отметил представитель аппарата Совбеза, по итогам рассмотрения межведомственной комиссии был предложен комплекс дополнительных мер правового и организационного характера в таможенной сфере.