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12.05.2020 12:52
Рубрика: Происшествия

Работу таможенных органов ЕЭС в условиях пандемии COVID-19 усовершенствуют

Текст: Иван Егоров

Межведомственная комиссия Совбеза России по общественной безопасности выработала дополнительные меры по совершенствованию работы таможенных органов, в том числе в условиях распространения COVID-19. В частности, была затронута проблематика усиления таможенного контроля в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории России и других государств Евразийского экономического союза.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как рассказал корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, работа комиссии проводилась заочно, так называемым "опросным порядком". По его словам, члены комиссии рассмотрели вопросы борьбы с правонарушениями при перевозке товаров через таможенную границу ЕАЭС и государственную границу России. Особое внимание комиссия Совбеза уделила выявлению и пресечению незаконного перемещения через таможенную границу алкоголя и сигарет, а также преступлений в сфере лесопользования, которые совершаются организованными преступными группами.

Кроме того, в Совбезе заявили о необходимости проведения дополнительных мероприятий, направленных на противодействие контрабанде наркотиков и психотропных веществ. Как отметил представитель аппарата Совбеза, по итогам рассмотрения межведомственной комиссии был предложен комплекс дополнительных мер правового и организационного характера в таможенной сфере.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Президент Совет Безопасности Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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