Андрей Воробьев отложил открытие промпредприятий до 18 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которым открытие промышленных предприятий и строительных площадок в регионе откладывается до 18 мая. "Мы взяли паузу, потому что считаем: открывать экономику пока опасно для жизни", - заявил он.

Право решать, когда выходить из нерабочего режима, президент страны отдал главам регионов. Подмосковью эксперты, в том числе из областного минздрава, советуют не спешить. "Есть три показателя, которые нужно учитывать, прежде чем снимать ограничения", - объясняет Воробьев. Первый - коэффициент распространения инфекции, то есть среднее количество людей, которых один больной инфицирует до своей изоляции. Он не должен превышать единицы, а областная статистика утверждает: пока этот коэффициент равен 1,2.

Второй показатель - свободные койки для лечения больных COVID-19. Койки особые, с подведенным кислородом и автономной вентиляционной системой. Таких как минимум 50% надо иметь пустыми. В области свободный коечный фонд не превышает 38,5%, а, значит, госпитализация остается высокой. И, наконец, третий показатель - количество проведенных тестов. На 100 тысяч населения их требуется не менее 70. С этим у области все в порядке - благодаря открытию дополнительных лабораторий на каждые 100 тысяч жителей проводится 90 тестов. "Но по первым двум показателям у нас есть риски, - констатирует губернатор. - Поэтому мы еще понаблюдаем за ситуацией и лучше подготовимся к выходу из нерабочего режима". К слову, сейчас в Подмосковье насчитывается 22,7 тысячи граждан, инфицированных COVID-19, и каждые сутки к их числу прибавляется по 800-1000 человек.

Планируется, что первыми из нерабочего режима выйдут промышленные предприятия и те стройплощадки, где начато строительство социальных объектов, - школ и детских садов. В числе первых смогут вернуться к работе так же магазины стройматериалов. Но, прежде чем открыться, все они должны уведомить власти о том, что готовы к посткарантинному режиму работы. То есть завели в штате стюардов с цветовой маркировкой одежды, которые будут следить за здоровьем сотрудников и проверять наличие у них средств индивидуальной защиты. Кроме того, все предприятия и организации, где работают больше 100 человек, обязаны предусмотреть возможность для регулярного тестирования на коронавирус своих сотрудников. Каждые две недели нужно тестировать 10% от общего числа сотрудников.

Это правило будет действовать в течение мая и июня, а затем его либо продлят, либо отменят, если ситуация с заболеваемостью в регионе пойдет на спад.