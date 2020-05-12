ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

В Тверской области предотвращен готовящийся теракт, сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ РФ.

В Кимрах сотрудники спецслужбы задержали 18-летнего юношу, планировавшего нападения на полицейских, чиновников и поджоги административных зданий.

У задержанного изъяты травматический пистолет Макарова: переделанный в боевой с самодельными патронами, - три коктейля Молотова, холодное оружие и средства связи. Также правоохранители нашли дневники с планом операции.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК России (приготовление к террористическому акту). На время следствия он помещен в СИЗО.