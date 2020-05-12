Горожане нашли применение "заначкам" чеснока и имбиря

Когда по Москве только-только поползли слухи о коварстве коронавируса, многие, начитавшись интернета, стали скупать чуть ли не килограммами чеснок и имбирь. Мол, и то и другое помогает от COVID-19 не хуже больничной терапии. Сначала магазинные запасы были сметены как бы впрок. Но время прошло, витамины не съедены... Кое-кто даже выбросил полугнилые запасы, но нашлись и рачительные горожане. В соцсетях появились рецепты от тех, кто решил высадить зубчики и корни в горшочках.

Вам вряд ли удастся вырастить имбирь в промышленных масштабах. Но украсить квартиру цветами и свежей зеленью всегда приятно. Особенно в эпоху самоизоляции. Фото: Photoxpress

"Помню, набрала под полкило чеснока в конце марта, - рассказывает "РГ" москвичка Арина Матюшкина. - Как-то поддалась общему настрою. Все покупают, ну и я купила. Честно говоря, ели мы этот чеснок от силы неделю. По зубчику под суп. А потом как-то надоело. Стратегический запас я положила под раковину. Ну а затем поняла: надо что-то придумать. Не пропадать же витаминам!". Начитавшись соцсетей, Арина решила купить в ближайшем гипермаркете емкость для посадки и попробовать вырастить чеснок из магазинных зубчиков. Вот тут-то и начались первые трудности. Во-первых, бывалые садоводы рассказали девушке, что чеснок принято сажать под зиму. А во-вторых, магазинные зубчики не всегда годны для посадки. "Производители, как оказалось, специально обрабатывают головки, чтобы они не прорастали", - поделилась новым знанием Арина. Но так бывает не всегда. Аринин чеснок, например, все-таки начал давать зелень. И она решилась высадить его на балконе. Для этого подошли цветочные горшки и грунт, который продается в крупных сетевых магазинах. Посадила наудачу. И - буквально через пару недель чеснок дал свою знаменитую стрелку. И теперь на обычном московском балконе у находящейся в самоизоляции семьи появилась доморощенная свежая зелень. Вырастить головки чеснока в домашних условиях вряд ли получится, говорит умудренная опытом москвичка. Зато на зелень оставшиеся от "пандемии" зубчики вполне подойдут. Ее потом можно консервировать на зиму. Корреспондент "РГ", посмотрев московский сегмент соцсетей, убедился: так же рационально с "карантинными" запасами поступают многие горожане. Мы собрали несколько советов для тех, кто пока не готов к элитному чесноководству, но вполне созрел до свежей зелени.

Как высадить чеснок на подоконнике

Выбирайте любую емкость с дренажным отверстием. Подойдет, например, цветочный горшок или ящик.

Засыпьте дренаж на дно. Подойдет галька, керамзит или мелкие камушки.

Емкости с чесноком ставьте в светлое, но прохладное место. Балкон для этого дела идеален.

Сажайте зубчики на глубину 2-3 сантиметра. Расстояние - 4-5 сантиметров.

Чтобы непрерывно получать свежую зелень, посадите несколько ящиков с промежутком 5-10 дней.

Аналогичной популярности в свете последних событий добился и имбирь. Еще месяц назад стоимость килограмма корневищ достигала баснословных 3 тысяч рублей, хотя в обычное время он стоит раз в пять дешевле. Москвич, вооруженный кучей "полезной информации", закупился им так же основательно, как лимонами и чесноком. Только расход имбиря даже в условиях пандемии оказался "копеечным". Поэтому, видимо, в Сети появились сотни видеосоветов для тех, кто решил закопать товар в землю. "ВКонтакте" уже появилось несколько страниц горожан, кто делится своим имбирным опытом. Оказывается, что из корневища (по сути, это даже не корень, а разросшийся стебель) может получиться шикарное комнатное растение. Идеальный имбирь для посадки - незасохший, с молодыми почками. Они напоминают глазки у картофеля. Впрочем, москвичи, расхватавшие корневища-панацею, в основном их так и не увидели. "Поэтому перед посадкой в грунт корень имбиря необходимо разбудить, - советуют авторы одного из популярных "ВК"-сообществ. - Для этого его опускают в теплый раствор марганцовки и выдерживают в нем около нескольких часов. Затем помещают в полиэтиленовый пакет до появления глазков, как у картофеля. Когда глазки хорошо наклюнутся, корневище имбиря разделить на части. На каждой части должна присутствовать хотя бы одна хорошо развитая почка". Уже через 1-2 месяца появятся ростки, обещают энтузиасты. А летом (оно, по прогнозам Гидрометцентра, будет одним из самых жарких за всю историю) рост имбиря начнется вовсю. На пике вы получите эффектное и душистое комнатное растение с приятным лимонным запахом. А свежие корневища можно выкопать, как только имбирь отцветет. И получите еще одно ароматное лекарство. "РГ" собрало несколько советов для тех, у кого имбирь тоже залежался.

Как вырастить имбирь дома

На дно низкого широкого горшка необходимо обязательно уложить слой гравия и мелкого речного песка. Можно воспользоваться универсальным грунтом для рассады, который продается в магазине (точно так же, как мы и описывали в примере для чеснока).

Подготовленную почву необходимо обеззаразить. Препараты для этого продаются в магазинах.

Сажайте корень вертикально, не глубже, чем на 2 сантиметра. Полейте и прикройте горшок пленкой.

Когда появятся ростки, пленку необходимо снять и поставить горшок в теплое светлое место. Влажность воздуха в помещении должна быть высокой. Старайтесь каждый день опрыскивать ваше взрослое растение.

Вам вряд ли удастся вырастить имбирь в промышленных масштабах. Но украсить квартиру цветами и свежей зеленью всегда приятно. Особенно в эпоху самоизоляции.