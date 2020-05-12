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12.05.2020 23:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Город поднял перчатку

Масочный режим против COVID-19
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 100(8154)
Любопытную картину можно было наблюдать вчера на улицах Москвы: идет паренек в летней футболке и бриджах, перед входом в метро напяливает теплые кожаные перчатки. В городе - плюс 23, первый день масочного режима. С этого дня все посетители общественных мест (транспорта, гипермаркетов, салонов связи) обязаны во что бы то ни стало быть в полном защитном комплекте - перчатках и маске. Иначе - штраф от 4 до 5 тысяч рублей. И риск заразиться.
Теперь маски и перчатки - обязательные атрибуты для поездки в общественном транспорте. Фото: РИА Новости Теперь маски и перчатки - обязательные атрибуты для поездки в общественном транспорте. Фото: РИА Новости
Теперь маски и перчатки - обязательные атрибуты для поездки в общественном транспорте. Фото: РИА Новости

На работу с 12 мая вышли более 200 тысяч москвичей, в основном строители и промышленники. И хотя, по данным дептранса, они совершили на 70 тысяч поездок в метро больше, чем, скажем, 6 мая, внешне это было не очень заметно. На станции "Бибирево", например, корреспондент "РГ" увидел пустые коридоры - пассажиров с полсотни, не больше. Большинство в масках. "Жарко, но куда деваться", - держась за щеку, пожаловался коренастый мужчина лет под 40. - В центр еду, еле нашел хорошую зубную клинику".

Фото: РИА Новости
Власти Москвы оценили число нарушений масочного режима

Если в масках в метро спускаются примерно 90 процентов пассажиров, то перчатки встречаются не так часто. "Пошел вчера в аптеку на улице Римского-Корсакова, - делится парень в зимних перчатках. - Думал, куплю. А нет, говорят, позже завоз будет. Вот и надел какие дома нашел. Может, прокатит?". На входе его и правда никто не остановил. Да и в самих поездах санитарных контролеров не наблюдалось. Впрочем, москвичи и не дожидались проверок. У кого защитного комплекта не было, сразу шли в кассы за наборами. "Только в первые часы работы метро продано 2835 масок и 8648 пар перчаток, - отметил заммэра Максим Ликсутов. - А вообще, многие заранее позаботились о своей защите. В масках в метро спустились 94 процента пассажиров, в перчатках - 68".

Довольно дисциплинированным народ оказался и в пригородных поездах. Некоторые даже спали в вагонах (привычное дело утром) в полной экипировке. На одной из станций Савеловского направления в электричку вошла торговка - как и положено, в маске. Вместо привычной рекламы "пирожки" выдала: "Лучший комплект защиты: маски плюс перчатки. От 100 до 150 рублей. Разных фасонов. Кто заинтересовался, подходите". И хотя "курс" у старушки оказался выше, чем в подземке (там набор по полтиннику), модный и нужный аксессуар народ покупал.

Если в масках в метро спускаются примерно 90 процентов пассажиров, то перчатки встречаются не так часто

Действует масочный режим, конечно, и в магазинах. В "Перекрестках", "ВкусВиллах", SPAR и многих других сетях еще до введения режима повесили наглядную агитацию, поставили санитайзеры, расчертили разметку. "Гражданин, вы что, читать не умеете? - резко указала мужчине кассир. - Написано же: дистанция - полтора метра ". Парнишка стоял от соседа по очереди сантиметрах в 80. Обидевшись на бдительную продавщицу, недовольно хмыкнул через респиратор, поставил взятые полкило слив и грамм 400 сыра на прилавок и ушел. "Во всем порядок нужен", - прокомментировала без сожаления сотрудница магазина. А в одном из экспресс-магазинов на наших глазах девушка-покупатель громко спорила с продавцом по поводу ценников. Обе стороны вели беседу в масках и довольно быстро устали артикулировать сквозь ткань. И тогда покупательница достала смартфон, нагуглила права потребителей и упросила оппонентку поскроллить до какого-то пункта. Скроллили, естественно, вместе и в перчатках.

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