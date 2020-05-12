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12.05.2020 20:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Добавьте масок

В столичном регионе с 12 мая введен обязательный масочный режим
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 101(8155)
Москвичи и жители Московской области с 12 мая обязаны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. Это регламентировано указом мэра Москвы Сергея Собянина и постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По словам руководителей обоих субъектов, подобная мера позволит уйти от ежедневного прироста заболеваемости в отрицательную динамику.
Пока от коронавируса нет вакцины, маска - лучший способ защиты от заражения. Фото: РИА Новости Пока от коронавируса нет вакцины, маска - лучший способ защиты от заражения. Фото: РИА Новости
Пока от коронавируса нет вакцины, маска - лучший способ защиты от заражения. Фото: РИА Новости

Без масок и перчаток нельзя будет находиться на рабочих местах, в общественном транспорте, включая электрички и такси, в аптеках, магазинах и любых других объектах торговли. В столичном Главконтроле уточнили: проверять, как соблюдаются новые требования, будут регулярно. Граждан без масок и перчаток будут штрафовать - в Москве за появление в общественных местах на 4 тысячи рублей и на 5 тысяч - за появление в общественном транспорте, в Подмосковье штраф везде одинаковый - 4 тысячи. Причем наличие только маски или только перчаток будет трактоваться как нарушение. "Закон не может работать частично, если человек в маске, но без перчаток или наоборот, штраф все равно будет", - говорит начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков. А первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова пообещала, что пассажиров без средств индивидуальной защиты в автобусы и электрички пускать вообще не будут. Правда, губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в первые дни нарушителей будут только предупреждать и лишь потом начнут наказывать и рублем.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Многие граждане восприняли нововведение неоднозначно. Чего уж там - ходить в маске не слишком удобно, лицо чешется, дышать нечем... "Но пока от коронавируса не существует вакцины, лучшей альтернативы маскам и перчаткам нет, - уверен замдиректора по научной работе Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. - 60% пациентов с коронавирусом не имеют никаких симптомов. Но они являются переносчиками вируса даже при обычном разговоре". Ученый считает, что маска защищает не только от воздушно-капельного способа передачи инфекции, но и от контактного. "Каждый человек до 350 раз в сутки невольно дотрагивается до своего лица. Представьте: я зашел в лифт, где незадолго до этого кашлял заболевший человек. Нажал на кнопку, потом почесал нос... Если я в маске, она поможет не заразиться", - утверждает Горелов.

Фото: instagram.com/ thebriepadro
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Хорошо, а где же взять маску? Еще недавно их не было ни в одной аптеке. Теперь же, утверждают власти, проблем с масками нет. Только в Подмосковье под их производство перепрофилировано 14 предприятий. Они работают в три смены, ежедневно выпуская более 620 тысяч предметов индивидуальной защиты. Маски можно купить, например, на входе в сетевые магазины. "Мы планируем жестко исполнять постановление о масочном режиме, - рассказывает исполнительный директор ГК "Дикси" Игорь Плетнев. - Без масок пускать не будем". К слову, стоимость одноразовой маски в разных сетях варьируется от 30 до 40 рублей. А, скажем, в "Ашане" нашли способ надеть маски даже на самых скупых покупателей. "Тем, кто не готов тратить деньги на маску, мы предлагаем изготовить ее самим", - утверждает директор по корпоративным коммуникациям "Ашан Ретейл Россия" Наталья Рычкова. По ее словам, любому желающему в магазине выдадут марлю, ножницы и степлер.

Появились маски и в аптеках. "Мы заключили контракт на поставку миллиона масок. В наличии и одноразовые стоимостью от 15 до 29 рублей, и многоразовые - за 87 рублей", - делится замдиректора сети государственных аптек Подмосковья "Мособлмедсервис" Анжела Железина. У этой сети есть свои правила покупки масок. "Раньше они очень быстро заканчивались, поэтому мы ввели ограничение - не более 20 масок в руки", - продолжает Железина. Эта аптечная сеть объявила акцию для жителей области старше 65 лет. Начиная с 15 мая они смогут приобрести здесь средства индивидуальной защиты по льготной цене 11 рублей, нужно лишь предъявить социальную карту.

Ходить по улицам можно и без масок, но лучше бы и на улице не рисковать. Фото: Валерий Шарифуллин/ ТАСС

Маски можно купить даже в общественном транспорте. На всех станциях метрополитена поставили вендинговые аппараты с антивирусным набором - маской за 30 рублей и перчатками за 20. А тем, кто пользуется услугами социальной службы подземки - центром обеспечения мобильности пассажиров, маски и перчатки будут выдаваться бесплатно. Центр работает с маломобильными пассажирами - пенсионерами, инвалидами, мамами с колясками, у этой категории пассажиров не всегда есть возможность приобрести средство индивидуальной защиты между делом.

С 12 мая антивирусные наборы начали продавать и в подмосковных автобусах. Единственное - расплатиться за них можно будет только "Стрелкой" или бесконтактной банковской картой, потому что наличная оплата в транспорте на время пандемии запрещена.

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