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12.05.2020 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Люберецкое" задержали двух человек. Пытавшихся расплатиться за покупку поддельными деньгами, - 23-летнюю женщину и 43-летнего мужчину.

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленница, находясь в продуктовом магазине в поселке Калинина, выбрала небольшое количество товара расплатилась на кассе поддельной пятитысячной купюрой.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и задержали подозреваемую. Девушка пояснила, что фальшивку ей передал знакомый. Вскоре задержали и этого знакомого..

В квартире злоумышленников сотрудники полиции обнаружили две поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей. По результатам исследования установлено, что эти купюры изготовлены не по технологии предприятий, осуществляющих производство государственных банковских билетов и ценных бумаг России. По словам мужчины, фальшивые деньги он нашел на улице в пачке из-под сигарет.

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Однако была установлена его причастность к совершению аналогичного преступления в одном из зоомагазинов на улице Митрофанова.

С женщины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, мужчина заключен под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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