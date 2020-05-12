В Подмосковье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Люберецкое" задержали двух человек. Пытавшихся расплатиться за покупку поддельными деньгами, - 23-летнюю женщину и 43-летнего мужчину.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленница, находясь в продуктовом магазине в поселке Калинина, выбрала небольшое количество товара расплатилась на кассе поддельной пятитысячной купюрой.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и задержали подозреваемую. Девушка пояснила, что фальшивку ей передал знакомый. Вскоре задержали и этого знакомого..

В квартире злоумышленников сотрудники полиции обнаружили две поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей. По результатам исследования установлено, что эти купюры изготовлены не по технологии предприятий, осуществляющих производство государственных банковских билетов и ценных бумаг России. По словам мужчины, фальшивые деньги он нашел на улице в пачке из-под сигарет.

Однако была установлена его причастность к совершению аналогичного преступления в одном из зоомагазинов на улице Митрофанова.

С женщины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, мужчина заключен под стражу.