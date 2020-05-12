В столице впервые за последние недели пробки на дорогах достигли 2 баллов

Московские дороги сегодня отметились повышенными 2-балльными пробками. Отмечен рост числа автомашин, а также увеличилось количество пассажиров общественного транспорта, да и число пешеходов прибавилось. Об изменениях рассказал департамент транспорта столицы.

По данным департамента транспорта столицы, первый рабочий день после объявленного президентом России завершения выходных дней ознаменовался ростом потока транспорта и пассажиров. Так, в Московском метро число поездок увеличилось на 70 тысяч по сравнению с минувшим вторником. На 30 тысяч поездок больше зафиксировали валидаторы в общественном наземном транспорте. И на 7 тысяч поездок больше совершили такси сегодняшним утром, чем в это же время неделю назад. На дороги столицы выехали на 180 тысяч машин больше, чем неделю назад. Если сравнивать эти показатели с данным годичной давности, то в город выехали почти на 40 процентов автомобилистов меньше и почти на 80 процентов сократилось число пассажиров общественного транспорта.

Что касается пешеходов, то привычный для апреля-начала мая индекс самоизоляции в столице на уровне 3,5 балла сегодня снизился до 2,3 балла - "на улице очень много людей".

Как не исключают аналитики дептранса Москвы, постепенный рост числа пассажиров и автомобилистов будет отмечаться и в другие дни, ведь город постепенно начал возвращаться к обычной жизни.

Напомним, что согласно данным городских властей, в столице продолжает действовать режим самоизоляции, покидать квартиру можно лишь в случае крайней необходимости. При выходе на улицу у каждого должны быть перчатки и маска, при их отсутствии или отсутствии одного из компонентов средств индивидуальной защиты служители правопорядка выпишут штраф в размере 5 тысяч рублей.