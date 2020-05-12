Власти Москвы оценили число нарушений масочного режима

Пока от коронавируса нет вакцины, маска - лучший способ защиты от заражения. Фото: РИА Новости

В первый день масочного режима в Москве примерно 30 процентов посетителей людных мест ходили без масок или перчаток. Об этом ТАСС заявил руководитель столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

По его словам, сегодня в городе проверяли соблюдение норм масочного режима. Однако контролеры не выписывали штрафы, а старались разъяснить людям, почему важно использовать средства защиты.

Напомним, что с 12 мая в Москве все обязаны носить маски и перчатки в общественных местах. В том числе, в транспорте, на предприятиях и в магазинах.