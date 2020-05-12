На Камчатке нашли подпольный цех по переработке краба

Подпольный цех по переработке краба обнаружили сотрудники погрануправления ФСБ по восточному арктическому району на юге Камчатского края.

Во время патрулирования Авачинской губы они заметили моторную лодку без номеров, которая поспешила скрыться при виде пограничников. Осмотрев близлежащую местность, те обнаружили на берегу нежилое помещение для кустарного производства крабовой продукции. Рядом нашли мешки с живым крабом-стригуном.

"Предположительно, браконьеры на лодке выгружали нелегально выловленного краба с целью дальнейшей переработки", - цитирует сообщение погрануправления "Интерфакс".

5612 жизнеспособных особей краба выпустили на свободу. Предотвращенный ущерб водным биоресурсам превысил 5,7 миллиона рублей.

Справка "РГ"

Штраф за незаконный вылов одной особи краба-стригуна в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составляет 4768 рублей, а вылов с причинением крупного ущерба грозит уголовной ответственностью.