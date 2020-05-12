На Камчатке обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

Саперы инженерного подразделения Войск и сил на Северо-востоке России обезвредили авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Опасную находку типа ФАБ-100, без взрывателя обнаружили строители при проведении земляных работ в прибрежной зоне Култучного озера в Петропавловске-Камчатском.

"Учитывая удовлетворительное состояние боеприпаса, было принято решение расширить оцепление опасного района и вывезти взрывоопасный предмет к месту утилизации на дежурном автомобиле", - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Бомбу положили в специальный контейнер и вывезли на полигон, где она будет уничтожена с помощью подрыва.