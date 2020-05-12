На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа

На судостроительном предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке взорвался газовый баллон, пострадал один сотрудник, сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора завода Олега Сиденко.

"Произошел хлопок газового баллона. Ни один заказ верфи не пострадал, все произошло на открытом воздухе. Один человек получил ожоги, ему оказана медицинская помощь", - сказал руководитель предприятия, отметив, что в настоящее время ведется расследование инцидента.

АО "Восточная верфь" было образовано 68 лет назад. В 2019 году предприятие приступило к строительству краболова. Планируется, что там будут построены семь рыбопромысловых судов. В 2020 году компания стала резидентом свободного порта Владивосток.