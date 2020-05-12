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12.05.2020 04:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа

Текст: Анна Бондаренко

На судостроительном предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке взорвался газовый баллон, пострадал один сотрудник, сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора завода Олега Сиденко.

Взрыв газа произошел в жилом доме Нижегородской области

"Произошел хлопок газового баллона. Ни один заказ верфи не пострадал, все произошло на открытом воздухе. Один человек получил ожоги, ему оказана медицинская помощь", - сказал руководитель предприятия, отметив, что в настоящее время ведется расследование инцидента.

АО "Восточная верфь" было образовано 68 лет назад. В 2019 году предприятие приступило к строительству краболова. Планируется, что там будут построены семь рыбопромысловых судов. В 2020 году компания стала резидентом свободного порта Владивосток.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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