Забайкальца с коронавирусом госпитализируют по решению суда

Житель Борзинского района в Забайкальском крае будет госпитализирован в больницу по решению суда.

Как рассказала на оперативном совещании руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа, мужчина нарушил режим самоизоляции. Он скрылся, когда получил положительный результат на COVID-19.

- Решение суда сегодня будет отработано, - приводятся на сайте правительства региона слова Светланы Лапы.

Двухнедельная самоизоляция в Забайкалье является обязательной для людей, прибывших из регионов страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

По состоянию на 12 мая в регионе зарегистрировано 386 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, один человек скончался.