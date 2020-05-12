В Башкирии будут штрафовать за прогулки без маски

12 мая депутаты Госсобрания - Курултая РБ внесли изменения в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях, в котором теперь введена ответственность за нарушение масочного режима. Закон направили на подпись главе республики.

Как отметил председатель регионального парламента Константин Толкачев, при постепенном выходе из режима самоизоляции важно соблюдать профилактические меры и ограничения, нацеленные на сдерживание распространения заболевания.

- Не от хорошей жизни мы идем на эти меры. На кону жизни и здоровье тысяч жителей нашей республики. Игнорирование масочного режима в общественных местах способствует распространению вируса, - подчеркнул Константин Толкачев.

В соответствии с новым законом за нарушение требований по использованию в общественных местах защитных масок и перчаток гражданам грозит предупреждение либо штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей. За повторное нарушение придется заплатить от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Кроме того, за нарушение республиканских нормативных актов о введении и обеспечении режима повышенной готовности могут привлечь к штрафам должностных и юридических лиц. Для первых штрафы составят от пяти тысяч до 15 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрены штрафы увеличатся: от 15 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 200 тысяч для юридических лиц.

Между тем 12 мая в Башкирии смягчили режим самоизоляции, разрешив жителям республики свободно перемещаться пешком и на машине, но при условии ношения маски, а в общественных местах, транспорте и такси также обязательно требование - использовать перчатки.

Комендантский час для детей в возрасте до 17 лет теперь действует с 20:00 до 14:00 (они не имеют права гулять в это время без сопровождения взрослых). Пожилым людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу с 18:00 до 6:00.