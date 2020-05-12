В Башкирии фермера обвинили в гибели шести человек при пожаре

Директору крестьянского хозяйства в Туймазинском районе, где произошел пожар, унесший жизни шести человек, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как уточнили в управлении СК по Башкирии, причиной пожара в теплице стало необеспечение мер противопожарной безопасности. По версии следствия, директор хозяйства незаконно переоборудовал второй этаж складского помещения для временного проживания семерых работников теплицы. Также следователи уверены: фермер знал о том, что в этом помещении электрическая сеть работает в аварийном пожароопасном режиме и не отвечает предъявляемым требованиям, однако не принял должных мер.

В итоге утром 9 мая произошла трагедия: при пожаре погибли шесть работников теплицы, еще один мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

Следователи назначили комплекс экспертных исследований и сейчас допрашивают очевидцев и изучают документацию крестьянского хозяйства, а также проводят следственные действия с обвиняемым.