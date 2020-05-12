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12.05.2020 18:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обсерватор для защиты

Как адвокату попасть в суд, если он живет в другом регионе
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8154)
12 мая российские суды вернулись к обычному графику после почти двухмесячного перерыва - ограничения работы вводили в связи с распространением коронавируса. И в среду, 13 мая, в Кемеровском областном суде должен был состояться процесс по уголовному делу с участием адвоката Елены Мадеевой - она защищает обвиняемого. Но так как адвокат живет в соседней Новосибирской области, заседание пришлось отложить.
Так как адвокат живет в соседней области, заседание суда пока пришлось отложить. Фото: Олеся Курпяева/РГ Так как адвокат живет в соседней области, заседание суда пока пришлось отложить. Фото: Олеся Курпяева/РГ
Так как адвокат живет в соседней области, заседание суда пока пришлось отложить. Фото: Олеся Курпяева/РГ

Очевидно, это не единственный случай в стране. Дело в том, что суды-то к работе вернулись, а вот границы регионов по-прежнему закрыты. К примеру, скажем, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 14 апреля ужесточил правила въезда и выезда из Кемеровской области без крайней необходимости, а прибывающим "прописал" двухнедельную изоляцию - либо по месту прибытия (но не в гостинице и не в общежитии), либо в обсерваторе.

Фото: iStock
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Понятно, что терять две недели никак не входит в планы адвоката, у которой есть и другие процессы. Что делать? В Кемеровском областном суде звонку Елены Мадеевой обрадовались, сказали: милости просим, ждем вас завтра на заседание, будем рады видеть. "А как же с правилами въезда? - попыталась уточнить защитник. - Меня в обсерватор не посадят?" Ответа на этот вопрос у работников суда не было, Мадеевой предложили позвонить в Роспотребнадзор.

Адвокат дозвонилась и туда, но в Роспотребнадзоре ей ответили, что никаких ограничений на въезд в Кемеровскую область эта структура не вводила. И посоветовали обратиться в правительство Кузбасса.

В правительстве региона поинтересовались, на основании каких документов жительница Новосибирской области направится в Кузбасс. "На основании ордера адвоката", - ответила Елена Мадеева. В правительстве засомневались, уточнили - а нет ли документа именно от суда, где было бы написано, что на одно заседание, краткосрочно, и так далее...

- В результате мне сказали - да, очень даже может быть, что вы попадете в обсерватор. Но есть шанс проскочить, - рассказала "РГ" адвокат. - А зачем мне такие шансы? Сейчас суды начали активно рассматривать дела, в том числе гражданские. В гражданских процессах меня точно две недели ждать никто не будет.

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К вечеру 12 мая Елена Мадеева направила в суд ходатайство отложить процесс в связи с этими обстоятельствами. Но у нее нет уверенности, что суд признает причину ее неявки уважительной. Потому как твердых правил, увы, нет: на КПП могут пропустить, а могут и не пропустить, гарантии никто не дает. Если же суд сочтет, что защитник не явилась по неуважительной причине, он может направить представление в Адвокатскую палату Новосибирской области. И тогда адвокат будет вынуждена доказывать, что добросовестно относится к работе, уже там. А как доказывать? Как говорит Елена Мадеева, "у меня на руках ничего нет, только телефонные переговоры".

"РГ" обратилась за комментариями к представителю Управления судебного департамента по Кемеровской области Нине Фроловой, которая ответила, что "такой вопрос в судах не обсуждался". В пресс-службе правительства Кузбасса посоветовали адвокату все-таки воздержаться от поездки, потому что она скорее всего попадет в обсерватор.

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