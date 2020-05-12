В КЧР семь человек задержаны за незаконное изготовление оружия

По информации МВД России, сотрудниками МВД по Карачаево-Черкесской республике, при участии ФСБ России и Росгвардии задержаны семь жителей региона, которых подозревают подозреваемых в незаконной переделке и сбыте огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов.

Для того, чтобы выявить подпольных изготовителей оружия, силовики устроили "контрольную закупку". Они приобрели семь пистолетов и карабин. Оружие по результатам экспертизы было признано пригодными для использования. В дальнейшем полицейские купили еще два пистолета.

Нелегальный цех по переделке и изготовлению огнестрельного оружия располагался в в частном доме в селе Учкекен.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 и 223 УК РФ.

"Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - сообщила Ирина Волк.