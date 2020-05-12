Мэра Инты заподозрили в получении особо крупной взятки

Руководителя администрации городского округа Инта Павла Смирнова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, против него возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, Смирнов получал "откаты" за незаконные действия при размещении и реализации муниципальных заказов. Выявить преступление удалось по материалам совместной разработки управлений МВД и ФСБ России по Республике Коми.

- В настоящее время следствием проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы, - добавили в СК. - Расследование уголовного дела продолжается.

В соответствии со статьей 290 УК РФ чиновнику может грозить лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.