Под Калининградом силовики задержали 29 "черных копателей"

Масштабный рейд по выявлению так называемых нелегальныых поисковиков и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ провели в Калининградской области региональные управления ФСБ, МВД России и Росгвардии и пограничники.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Калининградской области, досмотрено 207 транспортных средств и задержано 29 "черных копателей", 11 из них привлечены к административной ответственности по статье "Проведение археологических полевых работ без разрешения". Изъяты инструменты, которые используются для незаконных раскопок на местах боев.

У одного из "черных археологов" обнаружено и изъято восстановленное огнестрельное оружие времен Великой Отечественной войны, оборудованное самодельным приспособлением для бесшумной стрельбы и оптическим прицелом. Нашли у него также специальные инструменты для переделки оружия и боеприпасов и наркотические вещества растительного происхождения.

Против мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств, оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Калининградской области. В ведомстве добавили, что подобные совместные рейды будут проходить в регионе регулярно.