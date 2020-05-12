При пожаре в петербургской больнице погибли пять человек

Пять человек погибли при пожаре в больнице Святого Георгия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу "РГ" сообщили, что сейчас данная информация проверяется.

ТАСС со ссылкой на информированный источник уточняет, что погибшие были подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, в больнице Святого Георгия, которая сейчас перепрофилирована под лечение пациентов с COVID-19, ранним утром произошел пожар. Возгорание зафиксировано на шестом этаже, в отделении реанимации.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Сейчас пожар локализован.