В Калининградской области режим самоизоляции сохранили для пожилых

В Калининградской области режим самоизоляции сохранили до 31 мая для граждан, имеющих хронические заболевания, и пожилых людей старше 65 лет. Для остальных жителей региона этот режим перестал быть обязательным с сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

При этом в области продолжает действовать строгий масочный режим. Без маски нельзя находиться в любых общественных местах и помещениях, на остановках общественного транспорта и в самом транспорте.

Торговые центры и салоны красоты сегодня возобновили работу, но с существенными ограничениями. ТЦ вправе принимать посетителей с 10.00 до 18.00 по будням. В салонах красоты и барбершопах нельзя проводить процедуры, связанные с уходом за лицом. Это и бритье, и макияж, и окраска бровей и ресниц, и массаж лица, и нанесение косметических масок.

Запрет на проведение на территории региона массовых мероприятий, в том числе спортивных и культурных, продлевается до 31 мая.

По состоянию на 12 мая коронавирус выявлен у 772 жителей Калининградской области. 216 пациентов выздоровели, 11 скончались.