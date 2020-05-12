В Коми на реке Ижме погибли мужчина и ребенок

В Коми в акватории реки Ижмы погибли мужчина и ребенок из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сыктывкарский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Ночью 11 мая 45-летний мужчина со своим 27-летним пасынком собрались в деревню Винла. Вместе с ними в лодку села 30-летняя женщина с пятилетним сыном. Однако лодка зацепилась за кабель, перетянутый через Ижму, и перевернулась. Все оказались в воде.

Женщина с мальчиком и владелец лодки зацепились за лодку. Случайно их заметил мужчина и помог добраться к берегу. К сожалению, мальчика врачи не смогли спасти, он умер в больнице. Пропал и молодой человек. Его поиском занимаются спасатели.

45-летний гражданин привлечен в качестве подозреваемого. Он не имел необходимых документов на перевозку пассажиров, не обеспечил их спасательными жилетами, подверг реальной опасности жизнь и здоровье людей, находящихся на лодке, и допустил ее опрокидывание.