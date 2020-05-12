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12.05.2020 07:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге произошел пожар в перепрофилированной под COVID-19 больнице

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге спасательные подразделения стягиваются к больнице Святого Георгия. Здесь на шестом этаже, где находится отделение реанимации, произошел пожар.

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Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, первые пожарные бригады были на месте через шесть минут после получения сигнала о возгорании.

Пожар тушат по второму номеру сложности из пяти возможных.

На месте работают 75 огнеборцев, задействованы 15 единиц техники. Площадь пожара на 7.00 составляла 10 квадратных метров.

Сейчас в спасательном ведомстве выясняют, всех ли пациентов успели эвакуировать.

Больница Святого Георгия входит в число учреждений, перепрофилированных под лечение пациентов, у которых в тяжелой форме проходит коронавирусная инфекция.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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