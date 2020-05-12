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12.05.2020 12:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани санатории с медицинской лицензией смогут работать с 1 июня

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодар)

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании регионального оперативного штаба сообщил о том, что санаторно-курортные организации региона смогут начать работу с 1 июня 2020 года.

Однако это касается только тех организаций, которые имеют медицинскую лицензию. Как отметил Кондратьев, такие здравницы, по сути, являются лечебными учреждениями, а значит могут оказать медицинскую помощь приехавшем гостю, если у него выявят новую коронавирусную инфекцию. Работать открывшиеся санатории должны будут строго в соответствии с регламентом, утвержденным краевым управлением Роспотребнадзора.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Тем, кто поедет в здравницу, основанием для проезда по территории края к санаторию станет санаторно-курортная путевка.

- Отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт. Пляжи и общественные места будут закрыты, - отметил Кондратьев. - Туристы будут находиться только на территории санаториев. Ответственность за это возлагается на лечебное учреждение. Также нужно организовать шаттлы от вокзалов и аэропортов до здравниц, чтобы люди передвигались централизованно.

Кроме того, власти Кубани приняли решение отменить курортный сбор в регионе до 1 января 2021 года. Как сообщил Кондратьев, эта инициатива уже обсуждена с депутатским корпусом, в Законодательном собрании края ее поддержали.

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