В Астрахань прибыл паром с гуманитарным грузом из Туркменистана

В астраханский порт Оля по Каспийскому морю прибыл автопаром "Бахтияр" с безвозмездным гуманитарным грузом Туркменистана: 49 фургонов, общей вместимостью 1,2 тысячи тонн.

По решению президента республики Гурбангулы Бердымухамедова весь груз останется в Астраханской области, с которой у каспийских соседей налажены самые тесные связи и где проживает многочисленная туркменская диаспора.

На автопароме прибыли продукты питания, текстиль, стройматериалы. Как сообщил консул Туркменистана в России Гуйч Гараев, в акции приняли участие министерства промышленности, сельского хозяйства, торговли, химического, газового комплекса и предприниматели республики.

Для недопущения распространения коронавируса перед рейсом весь экипаж "Бахтияра" находился дома в двухнедельной самоизоляции.

- В порту Оля астраханские коллеги встретили нас гостеприимно, - рассказал капитан судна Владимир Баранов. - Необходимую санитарную обработку, пограничный и таможенный контроль мы прошли без задержек, с разгрузкой тоже не было никаких проблем.

От имени губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина со словами благодарности к туркменским друзьям обратился глава минпромышленности и природных ресурсов региона Денис Афанасьев: "Отправка гуманитарного груза - это неоценимая поддержка в такое непростое время, когда мы в Астраханской области и в России в целом вынуждены бороться с коронавирусом".

По мнению руководства области, введение паромного маршрута "Туркменбаши - порт Оля" - один из стимулов развития транспортного коридора "Север-Юг". Это уже второй автопром, который прибыл в Астраханскую область из Туркменистана по Каспию. Первый ранее доставил стройматериалы для возведения школы в селе Фунтово Приволжского района. Современное учебное заведение стало подарком от президента Туркменистана.