В Элисте сбежавший пациент с COVID-19 попал на операционный стол

В Элисте пациент с коронавирусной инфекцией попытался сбежать из республиканской больницы и при этом сильно пострадал.

Примечательно, что беглец лишь недавно был переведен из реанимации в общее отделение и еще находился под капельницей.

"Ночью совершил побег в традициях лучших боевиков Голливуда. Вырвав подключичный катетер, через который проводилось капельница, растолкал медсестер и докторов-женщин, выскочил на балкон и спрыгнул вниз", - так описал произошедшее в своем ежедневном видеообращении министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

Побег не удался. Разбив балконную дверь в отделении, пациент порезался стеклом. Затем он попытался спуститься вниз, повиснув на балконе и спрыгнув на козырек над въездом в скорую помощь, но повредил себе кости.

Беглеца с полученными травмами пришлось отправить на операционный стол. После операции его здоровью ничего не угрожает.

Юрий Кикенов призвал таких неуравновешенных пациентов не показывать свою силу на женщинах и девушках, которые их лечат, а задуматься о возможных последствиях.

"Такое агрессивное поведение абсолютно не понятно. Наверное очень сильно хотелось домой. Но домой в таком случае спешить бесполезно. Если человек, уведомленный о том, что у него особо опасная инфекция, покидает лечебное учреждение, то он является распространительным и попадает не только под административный кодекс, но и под уголовную ответственность с реальными сроками за распространение особо опасной инфекции", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что намерен настаивать на самых жестких мерах, которые должны предпринимать правоохранительные органы к подобным беглецам, распространяющим коронавирус.