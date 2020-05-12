В Сочи на одной улице сгорели четыре автомобиля

Сегодня на улице Инжирной Центрального района Сочи при пожаре сгорели сразу четыре автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 5.43. Через десять минут пожарные начали тушить автомобили на площади 15 квадратных метров. К тушению привлекли шесть человек личного состава и две единицы техники.

В 5.54 пожар локализовали, а в 5.58 ликвидировали. Пострадавших нет. О причинах происшествия пока не сообщают.

Как уже сообщалось, во вторник под Туапсе случился крупный пожар - загорелась крыша на одной из баз отдыха в бухте Инал поселка Бжид.