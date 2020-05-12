Волгоградский облздрав опроверг данные о работающих в наволочках врачах

Проверка не подтвердила информацию о том, что в инфекционном госпитале в Волгограде медикам не хватает средств индивидуальной защиты, сообщил на брифинге зампредседателя облздрава Николай Алимов.

Один из городских интернет-порталов в своей публикации утверждал, что медицинский персонал даже был вынужден использовать наволочки вместо косынок. Более того, текст сопровождало видео, на котором женщины рассказывали о недостаточном обеспечении больницы.

- Мы провели проверку, факты не подтвердились. Проблем со средствами защиты нет, - сказал Алимов. - Мы посмотрели, когда были заключены контракты на поставку. Минимальный набор был в наличии. Сейчас запас увеличивается. Для централизованной выдачи есть и костюмы, и респираторы.

Кстати

В Волгоградской области зарегистрировано 1135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Суточная прибавка составила 74 человека. Выздоровели и выписаны из больниц 316 граждан.