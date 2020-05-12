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12.05.2020 16:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале завели дело о нападении нарушителя самоизоляции на полицейского

Текст: Татьяна Воробьева

По поводу оскорбления сотрудника полиции и применении в отношении него насилия со стороны нарушителя самоизоляции возбуждено уголовное дело. Инцидент, напомним, случился в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш, где сотрудники МВД попытались урезонить компанию, распивавшую на детской площадке спиртное.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"По поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти, а также об оскорблении полицейских", - сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Во дворе одного из жилых домов на улице Кузнецова наряд проводил плановые мероприятия - проверял, как горожане соблюдают режим самоизоляции - и обнаружил группу людей, которые употребляли алкоголь и были без масок.

"Один из мужчина начал агрессивно себя вести по отношению к стражам порядка, пытаясь применить насилие к ним, а также в присутствии посторонних оскорбил полицейских", - уточнили в СК.

В ближайшее время подозреваемого должны задержать для выяснения обстоятельства происшествия.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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