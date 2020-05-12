В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских

В екатеринбургском микрорайоне Уралмаш сотрудникам МВД пришлось силой разгонять компанию со спиртными напитками.

Полицейские заметили людей, выпивавших на улице, во время патрулирования. Нарушители находились на детской площадке во дворе дома на Кузнецова. Об этом рассказали "РГ" в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Мужчины употребляли алкоголь в явно неподходящем месте и были без масок. Полицейские сделали им замечание по поводу этого. Но мужчины стали материться и хвататься за форменное обмундирование стражей порядка.

- В соответствии с ФЗ "О полиции" в отношении граждан была применена физическая сила и спецсредства. На место был вызван наряд группы немедленного реагирования, но дебоширы стали вести себя еще более дерзко. Двоих правонарушителей доставили в дежурную часть отдела полиции № 15, где в отношении них составили протоколы по статьям о неповиновении сотруднику полиции, невыполнении правил поведения при угрозе ЧС, появлении в нетрезвом виде, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В управлении отметили, что в действиях одного человека усматриваются признаки оскорбления представителя власти. Материалы направили в Следственный комитет Свердловской области.