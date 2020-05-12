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12.05.2020 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного. По ходатайству следствия, страж порядка взят под арест, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

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- Следствием установлено, что утром 6 мая в отдел полиции "Ленинский" в Челябинске по вызову о семейном конфликте был доставлен местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийства, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В отделе полиции, один из сотрудников, превысив служебные полномочия, нанес задержанному травмы.

Полицейскому предъявлено обвинение по статье о превышении полномочий с применением насилия и спецсредств предусматривающей наказание на срок до 10 лет лишения свободы.

Как пояснили в регионального ГУ МВД, уголовное дело в отношении полицейского возбуждено по материалам проверки службы собственной безопасности. Она установила, что пострадавший 44-летний мужчина был задержан, когда в состоянии опьянения пытался выломать дверь в квартиру знакомой.

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- На место происшествия прибыл экипаж патрульно-постовой службы, задержавший мужчину, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - По имеющейся информации, в ходе разбирательства в отношении доставленного в отделе были применены недозволенные методы воздействия.

Начальник регионального ГУ МВД назначил служебную проверку, в отдел полиции направлена специальная комиссия из числа сотрудников службы собственной безопасности и других подразделений регионального полицейского главка.

В случае установления вины сотрудники будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а их руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность, отметили в ГУ МВД региона.

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