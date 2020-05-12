РЖД продлили рассадку пассажиров с учетом социальной дистанции

Билеты в поезда дальнего следования будут продавать с учетом социальной дистанции до 28 мая, сообщили в ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

"Для пассажиров, планирующих поездку до 28 мая включительно, продлевается действие временной схемы рассадки в вагонах поездов дальнего следования, включая скоростные поезда "Ласточка", "Стриж" и высокоскоростные поезда "Сапсан", - говорится в сообщении.

Рассадка пассажиров с учетом увеличенной социальной дистанции в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения была введена как временная мера в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В частности, в купейных вагонах поездов дальнего следования пассажиры размещаются не более двух человек в купе, в плацкартных - не более трех в одном отсеке. Такие правила не применяются для членов одной семьи.

В вагонах с местами для сидения в двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном - один пассажир у окна и один - у прохода, а средний ряд остается свободным.

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через Интернет, уточнили в РЖД.