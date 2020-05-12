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12.05.2020 13:10
Рубрика: В мире

Самая пожилая испанка вылечилась от коронавируса

Текст: Юрий Когалов

Самая пожилая испанка - 113-летняя Мария Браниас - справилась с коронавирусом. Как передает ABC, COVID-19 выявили у нее в середине апреля. Несколько недель женщина провела в изоляции в своей комнате в доме престарелых, и вот последний тест показал, что ее организм преодолел болезнь. И теперь она стала самым старым человеком на планете, пережившим инфицирование коронавирусом.

Впрочем, справляться со смертельными для других болезнями ей не впервой, в детстве она выжила после эпидемии испанки. Однако после этого, по словам ее родственников, ничем серьезным не болела, всю жизнь она отличалась отменным здоровьем, хотя никогда не занималась спортом.

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Мария Браниас родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско, где ее отец работал журналистом. В 1915 году она вернулась на историческую родину, в 1931 году вышла замуж и сегодня имеет 11 внуков и 13 правнуков.

В последние 20 лет она живет в доме престарелых в городке Олот в Каталонии. В этом центре, как и во многих других по всей Испании, коронавирус унес жизни многих людей, однако Мария справилась с ним.

Как отмечают ее родственники, в последний раз они видели ее в день рождения и теперь с нетерпением ждут возможности встретиться с ней.

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