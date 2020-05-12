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12 мая 2020 г.

Постановление правительства Саратовской области от 12 мая 2020 года № 381-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 12 мая 2020 года № 19 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

абзац четвертый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

"работу салонов красоты, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме, работу косметических, СПА‑салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением парикмахерских услуг при условии соблюдения требований, установленных частью второй настоящего пункта, услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.";

абзац третий пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

"работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, осуществляющих деятельность на территории аэропортов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, печатных средств массовой информации, автотранспортных средств, мотоциклов, сельскохозяйственных машин, товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) непродовольственных товаров и услуг первой необходимости, указанных в приложении № 1, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;";

часть первую пункта 1.10.3 дополнить абзацами двенадцатым-тринадцатым следующего содержания:

"одиночного занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

прогулок на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Действие абзацев четвертого-пятого пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 10 мая 2020 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин



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