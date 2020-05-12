Собрания в многоквартирных домах можно будет проводить по интернету

Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий в онлайн-режиме проводить собрания собственников многоквартирных домов.

Согласно поправкам в Жилищный кодекс, вводится единая процедура проведения общих собраний. Их можно будет проводить через интернет, пояснил на заседании член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов. Для этого будет использоваться государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и региональные системы.

Среди одобренных - поправка, разрешающая проведение годового собрания собственников ТСЖ и ЖКХ до конца этого года, а не до конца июня, как сейчас. В ситуации с коронавирусом сделать это невозможно, пояснил Осипов.