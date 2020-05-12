Стоит ли делать прививки в разгар пандемии

Как должна проводиться вакцинация в период пандемии коронавируса, можно ли прививками перегрузить иммунную систему, что будет, если отказаться от них вовсе, рассказала "РГ" заведующая отделением вакцинопрофилактики детей с отклонениями в состоянии здоровья и семейной вакцинации "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России Наталья Ткаченко.

Нужно делать плановые прививки ребенку в разгар эпидемии коронавируса?

Наталья Ткаченко: Категорического запрета на плановую вакцинацию детей пока не было. По совершенно понятной причине: если отказаться от прививок, то через 3-6 месяцев мы получим вспышки других заболеваний, в числе которых - коклюш, пневмококковая инфекция, корь, краснуха, паротит, ветрянка и другие. Даже в условиях эпидемии коронавируса вакцинация должна проводиться, но с соблюдением всех мер предосторожности.

Стоит опасаться, что из-за прививки ослабнет иммунитет ребенка?

Наталья Ткаченко: Нет... Прививка стимулирует иммунитет, она заставляет его вырабатывать антитела против инфекции. Суть вакцинации - это обучение иммунной системы.

Активный иммунитет, который мы приобретаем к инфекционным болезням, можно получить только двумя способами: переболеть или сделать прививку. Первый способ опасен тем, что сложно предсказать, как человек будет болеть: легко или очень тяжело.

Можно прививками перегрузить иммунную систему?

Наталья Ткаченко: Многие боятся прививаться, а уж использовать комбинированные многокомпонентные вакцины тем более! Например, есть шестивалентная вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, вирусного гепатита B и гемофильной инфекции. Приходят родители и просят все сделать по отдельности, чтобы уменьшить "нагрузку" на иммунную систему ребенка. То есть предлагают сначала три раза сделать прививку от полиомиелита, потом отдельно три раза от коклюша, дифтерии, столбняка и гепатита B. О чем они беспокоятся? Вакцина полиомиелитная инактивированная содержит 3 антигена, противококлюшная - столько же, против дифтерии и столбняка - по одному антигену. Для сравнения - нагрузка цельноклеточной вакцины АКДС, которая начала применяться во второй половине ХХ века в Советском Союзе и до сих пор широко используется, равна трем тысячам антигенов. Почувствуйте разницу: три тысячи или всего десять антигенов! От чего вы хотите освободить ребенка? Современные вакцины высокоэффективны, хорошо переносятся, не угнетают иммунную систему, а, скорее наоборот, стимулируют ее.

Осторожность в прививках необходима при врожденном или приобретенном иммунодефиците, например, в том случае, когда ребенок получает иммуносупрессивную терапию, которая снижает иммунный ответ организма. В частности, абсолютно противопоказана вакцинация живыми вакцинами после трансплантации почки, печени, сердца, легких, а также детям с онкологическими заболеваниями, которым назначена химиотерапия. Живые вакцины противопоказаны также при беременности, поэтому позаботиться о своем здоровье и здоровье будущего ребенка женщина, планирующая беременность, должна заранее!

Какие бывают противопоказания для того, чтобы на время отложить вакцинацию?

Наталья Ткаченко: Если ребенок заболел, к примеру, у него температура или понос, рвота, тогда на некоторое время вакцинация откладывается. Но нужно смотреть на общее состояние пациента. Если болезнь протекала легко и это была обычная сезонная респираторная инфекция без высокой температуры, то на самом деле через 2-3 дня после нормализации температуры прививку можно делать. Если болезнь сопровождается лихорадкой, ребенок лечится антибиотиками, лучше подождать, иногда необходимо отложить вакцинацию до месяца. Зависит от того, как будет улучшаться состояние.

Живые вирусы содержатся в вакцинах против кори, краснухи, ветряной оспы, паротита, полиомиелита. Фото: istock / Bet_Noire

Насколько оправданы прививки в грудном возрасте? Можно от них отказаться?

Наталья Ткаченко: Когда 1,5 года назад мы проводили анкетирование родителей по вакцинации детей против пневмококковой инфекции, которая начинается в 2 месяца, то были удивлены. Это одна из самых ранних вакцин в Национальном календаре профилактических прививок России. В тех случаях, когда эта вакцинация не проводилась, мы ожидали на первом месте увидеть отказы родителей от нее. Но были страшно удивлены, когда на первое место вышли рекомендации врача. Причем зачастую это были не письменные медотводы, а устные советы об отказе или переносе сроков иммунизации! Это был шок, потому что наиболее тяжело пневмококковая инфекция протекает именно у ребенка самого раннего возраста. Если это отит - то гнойный, с частыми осложнениями, если пневмония, то она зачастую приобретает деструктивный характер. Кроме того, именно у маленьких детей отмечается самый высокий уровень заболеваемости пневмококковыми менингитами!

Новорожденный ребенок рождается "стерильным". Сразу после рождения его иммунная система сталкивается с огромным количеством антигенов. Это всевозможные бактерии, которые находятся вокруг, вирусы, пищевые антигены, например, те, что он получает с молоком матери, антигены пылевые и пыльцевые. Но его иммунная система с этим благополучно справляется. Другое дело, что она еще не обучена и не готова сопротивляться инфекционным болезням. Вакцинация восполняет собой эту слабость, позволяя заблаговременно выработать антитела к разным инфекциям.

Бывает, что организм не может справиться с вирусом или микробом, который содержит вакцина?

Наталья Ткаченко: На самом деле большинство вакцин - неживые. Это значит, что инфекционный агент в них предварительно умерщвлен. Более того, часто они содержат лишь часть бактериальной клетки или вируса. Это касается прививок от вирусных гепатитов А и B, вируса папилломы человека, полиовируса, коклюша, дифтерии, столбняка. Любая инактивированная вакцина не содержит патогена, который вызывает болезнь. Живые вирусы содержатся в вакцинах против кори, краснухи, ветряной оспы, паротита, полиомиелита, но культуры в них настолько ослаблены, что не способны размножаться в организме. Они не вирулентны, то есть не могут причинить вреда организму, в отличие от инфекции.

Что будет, если вовсе отказаться от прививок?

Наталья Ткаченко: Как только падает процент охвата вакцинацией населения в каком-либо регионе, там возникает вспышка инфекции. Так было в 90-е годы в России. Советский Союз распался в 1991 году, и уже в 1993-1994 годах было зарегистрировано порядка 40 тысяч случаев дифтерии в Российской Федерации. В 2011 году Европа получила мощнейшую вспышку кори, когда резко упала привитость населения против этого заболевания. Тогда и в Российской Федерации был отмечен резкий подъем заболеваемости корью, и мы тоже были вынуждены последние несколько лет активно проводить догоняющую вакцинацию взрослых против кори. Не будет вакцинации от гриппа - будут вспышки гриппа, колоссальные вспышки.

Насколько эффективна прививка от гриппа, учитывая, что вирус постоянно мутирует?

Наталья Ткаченко: Истинная мутация - это то, что произошло с коронавирусом: где, когда и как он мутировал, на этот вопрос не ответит никто. Доподлинно неизвестно, когда конкретно появится эффективная вакцина. А когда мы говорим о вакцинации против гриппа, это рутинная вакцинация, это обыденное дело для человечества. Истинных мутаций встречается не так уж и много. На самом деле это просто чередование видов гриппа А и гриппа B. Все штаммы хорошо известны, пути распространения гриппа тоже понятны и изучены. Как правило, шествие гриппа начинается с Юго-Восточной Азии, где сезонная вспышка начинается весной. Штаммы отбираются, исследуются, и уже летом производится вакцина для других территорий. Выбранную вакцину запускают в производство, чтобы в дальнейшем опередить волну гриппа, которая неизбежно придет.

От себя добавлю, что в предстоящем эпидсезоне 2020-2021 гг. особое внимание надо уделить именно вакцинации против пневмотропных инфекций, таких как грипп, пневмококковая инфекция и коклюш.