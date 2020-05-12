Судимым по статьям средней тяжести могут запретить участие в выборах

В редакции первого чтения законопроект дает возможность регионам изменять границы избирательных округов в случае существенного изменения численности избирателей.

Ко второму чтению были добавлены существенные поправки, предложенные депутатами от фракции "Единая Россия".

Запрет участвовать в выборах на любые должности коснется лиц, имеющих на день голосования неснятую и непогашенную судимость за ряд преступлений средней тяжести, а также до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Запрет в случае принятия поправок коснется граждан, осужденных за преступления, среди которых - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков и к самоубийству, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц, и ряд других. В списке статей также - многократное нарушение закона о митингах и уничтожение либо повреждение воинских захоронений.

В настоящее время запрет избираться действует только в отношении тяжких и особо тяжких статей Уголовного кодекса и распространяется на 10 и на 15 лет со дня снятия или погашения судимости.