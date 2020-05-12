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12.05.2020 21:35
Рубрика: В мире

Учебу отрепетировали

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8154)
В Южной Корее учебный год начинается 2 марта, но в стране в это время в самом разгаре была вспышка COVID-19. Потому неудивительно, что начало учебы перенесли как в высших учебных заведениях, так в школах и детских садах. Такой перенос приходилось делать три раза, что стало беспрецедентной для истории Южной Кореи ситуацией. Вопрос о начале учебы в вузах решался индивидуально руководством каждого университета. Но в школах, где обучение находится полностью под контролем государства, подобной вольности не было и все решалось в едином для всех порядке.
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

В конце концов учебный год стартовал в школах в режиме онлайн-занятий, но детские сады до сих пор закрыты на неопределенный срок. В некоторых вузах Южной Кореи буквально на днях стали возобновлять в отдельных случаях лекции в стандартном режиме, однако пока в основном все протекает в режиме видеоконференций. В школах же все уроки до сих пор идут только онлайн.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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К такой форме работы в корейских школах готовились еще с конца февраля - начала марта. Были проведены пробные занятия для проверки режима подключения, а также того, как с этим справляются школьники. Поэтому, когда дело дошло до реальных уроков в онлайн-режиме, то массовых сбоев не было, так как все было устранено заранее. Конечно, поначалу не всем было привычно учиться в таком режиме, причем это касалось как учителей, так и школьников. Тем не менее корейцы в целом "дружат" с новейшими технологиями, потому знаительных проблем не возникло.

Что касается обеспечения интернетом и электронными устройствами, то с этой точки зрения у Кореи тоже почти не было проблем. Страна по территории небольшая, населения достаточно много, и уровень жизни весьма высокий. Кроме того, Южная Корея стабильно занимает первые места в мире как по скорости интернета, так и по степени охвата. Проще говоря, в Корее сложно найти место, которое не охвачено интернетом.

То же самое можно сказать и про электронные устройства. Очень сложно найти корейца без смартфона, компьютера или планшета. Была незначительная часть школьников из начальных классов, которые являются выходцами из бедных семей и не имели смартфонов, но эту проблему быстро решили путем покупки электронных устройств за счет местных или центральных органов власти.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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